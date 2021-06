Tradicional Missa de Santo Antônio é celebrada no Mirante de Ribeirão Pires

Do Diário do Grande ABC



13/06/2021 | 17:27



Na manhã de hoje (13), Dia de Santo Antônio, a tradicional missa em homenagem ao santo foi celebrada no Mirante de Ribeirão Pires. A celebração foi conduzida pelo padre Mário e contou com a presença do prefeito Clóvis Volpi (PL) e do presidente da Câmara Municipal, vereador Guto Volpi (PL).

Com a mensagem "O Reino dos Céus?", padre Mário falou da importância de guardar a fé cristã em tempos de difíceis pandemia, e realizou a tradicional a benção dos pães. Neste ano, a celebração contou com uma novidade: a benção dos Cadeados do Amor, colocados nas grades da entrada da capela por casais que visitam o local.

Sobre Santo Antônio

O nome original de Santo Antônio era Fernando de Bulhões. Ele nasceu em 1195, em Lisboa, numa família nobre e rica. Tornou-se membro da Ordem de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote aos 25 anos.

Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1231, nos arredores de Pádua, na Itália, com apenas trinta e seis anos de idade. Ali foi sepultado numa basílica que se tornou lugar de peregrinação. Ele foi canonizado no ano seguinte pelo papa Gregório IX. Padroeiro de Pádua e de Lisboa, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdidas.