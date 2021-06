Após cachorro morrer, Rainha Elizabeth II ganha outro filhote de príncipe Andrew para comemorar aniversário

13/06/2021 | 15:11



Alerta de fofura: a Rainha Elizabeth II tem um novo cachorrinho para chamar de seu! Em fevereiro, o príncipe Andrew havia presenteado a mãe com um cão, porém, o animal morreu três meses depois, deixando a monarca muito triste. Com isso, de acordo com o site britânico Daily Mail, o filho decidiu dar outro filhote da raça corgi como presente de aniversário.

A Rainha passou por momentos difíceis e está absolutamente encantada por ter um novo corgi, revelou uma fonte do Castelo de Windsor.

Essa raça tem acompanhando a Rainha em diferentes fases da sua vida. Quando completou 18 anos, em 1944, ela ganhou o seu primeiro cão - uma fêmea que a acompanhou até na lua de mel.

Lembrando que a monarca nasceu em 21 de abril, mas tem o costume de assoprar as velinhas - oficialmente - no segundo sábado do mês de junho.