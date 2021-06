Virginia Fonseca ganha anel de cerca de oito mil reais de Zé Felipe

13/06/2021 | 14:10



A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um mimo pra lá de chique no último sábado, dia 12. Para comemorar o Dia dos Namorados, Zé Felipe decidiu presentear a amada com um anel da grife Dolce & Gabbana - que custa cerca de oito mil reais.

O casal está junto há quase um ano e são pais da recém-nascida Maria Alice. Toda empolgada, Virginia usou as redes sociais para mostrar o recebido. O anel, com um pingente da letra V, ficou um pouco apertado no dedo da mamãe de primeira viagem, mas ela não poupou elogios nos Stories:

- Ficou um pouco apertado, vou trocar, mas eu amei demais. Estava namorando esse anel há tempos. Eu amei, meu amor, obrigada. Te amo!