Obituário - 13 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Maria Dalva Pinheiro dos Reis, 92. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zelinda Merlin, 91. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Leão Fuerte, 90. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dentista. Dia 9. Cemitério Israelita, no Butantã, em São Paulo, Capital.

Helena Medeiros, 90. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida Palomo, 87. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adelicia Sena de Araujo, 86. Natural da Barra da Estiva (Bahia). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmilson Mendes, 74. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Porfírio Fernandes Leite, 70. Natural de São Carlos do Ivaí (Paraná). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gianete de Fátima de Almeida Cruz, 67. Natural de Itaguaí (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 9, em Osasco (São Paulo). Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita Luiza de Oliveira, 62. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Aparecida da Silva Honório, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Moreno, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Eletricista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edilson Germano, 51. Natural de São Caetano. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

José Pereira de Oliveira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Juliana Ozi de Oliveira, 32. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Educadora social. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Albina Melosi Munhoz, 95. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Leocardia da Conceição Pereira, 91. Natual de Araruama (Rio de Janeiro). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Camilo de Jesus Macedo, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Severino José de Freitas, 87. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Yoshiko Tenguan, 85. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Demetrius Haralambos Dimakopoulof, 83. Natural da Grécia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Osvaldo Martins de Lima, 76. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Memorial Phoenix.

José Ferreira, 75. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Severino Gomes dos Santos, 70. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Francisca Ema Perugino Cruz, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Maria Hilda da Silva, 68. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luzia Aparecida Caran, 81. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sinval Pereira Lima, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Sonia Maria Mendonça de Almeida, 67. Natural do Estado de Goiás. Residia em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Geraldo Evangelista Pedro, 55. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Autônomo. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.