Maria Lina Deggan volta às redes sociais após morte prematura de seu filho com Whindersson Nunes

12/06/2021 | 10:10



Maria Lina Deggan publicou alguns Stories novos na última sexta-feira, dia 11, em seu perfil oficial do Instagram. É a primeira vez que a estudante aparece após a morte prematura de seu filho com Whindersson Nunes. Anteriormente, Maria havia compartilhado um pequeno texto em tributo ao filho, que se chamaria João Miguel, além de ter exibido as novas tatuagens que ela e Whindersson fizeram em homenagem ao pequeno.

Na rede social, Maria postou um boomerang com um olhar triste. Ela também escreveu uma declaração sobre os últimos dias.

Muito, muito obrigada por tanto amor que me deram nessas últimas semanas... não tem sido fácil, mas os planos dEle são maiores que os nossos.

A noiva de Whindersson aproveitou, ainda, para deixar uma passagem bíblica, que pode ser encontrada em Josué, capítulo 1, versículo 9.

Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.