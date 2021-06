Suspeito de invadir casa e roubar idosa é preso em Santo André

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



10/06/2021 | 16:17



Policiais Militares (PMs) que faziam patrulhamento ostensivo e preventivo, na madrugada dessa quinta (10), em Santo André, prenderam homem acusado de invadir e roubar idosa no bairro Homero Thon.

A ação aconteceu quando os policiais receberam uma denúncia informando o ocorrido. Rapidamente os PMs se dirigiram ao local. Em contato com a moradora, esta informou aos policiais que, por volta das 21h, um homem havia invadido a sua residência pelos fundos e usando de violência física e ameaças, exigiu que ela entregasse dinheiro e joias, e em seguida fugiu.

Com a descrição do indivíduo em mãos, a equipe intensificou o patrulhamento na região e avistou um homem que possuía as características, e que ao notar a aproximação da viatura começou a correr, mas logo foi contido pelos policiais. Com o suspeito detido, foi localizado em sua roupa, durante a revista, o dinheiro roubado.