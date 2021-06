Marília Mendonça revela déficit de atenção e entrega dificuldade com números: Parece que estão dançando e fazendo bundalelê

10/06/2021 | 09:10



Se os internautas tinham alguma dúvida de que Marília Mendonça é gente como a gente, esses questionamentos chegaram ao fim! Através do Twitter, a rainha da sofrência entregou que, como muita gente, lidar com números não é exatamente a sua praia - mas, no caso da cantora, a dificuldade seria causada por um déficit de atenção.

Através da rede social, a artista acabou publicando uma mensagem na qual alega admiração pelos profissionais que lidam com números, e entregou que sofre do transtorno de concentração:

Alguns seguidores, então, passaram a compartilhar suas próprias experiências com o déficit de atenção e comentaram sobre o uso de alguns medicamentos para conter os sintomas. Marília, então, acabou entregando que também consome remédios para controlar o transtorno, mas que nem isso é suficiente para ajudá-la a lidar com números. A cantora ainda deu a entender que sofre com isso desde pequena, contando que ficou com trauma das matérias escolares da área de exatas.

Além disso, Marília recebeu mensagens de apoio e motivação de outros internautas que também sofrem do mesmo problema, conhecido como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - ou, simplesmente, TDAH. No fim das contas, a artista acabou revelando que até mesmo começou a seguir uma página que trata desse assunto!