Anvisa autoriza testes clínicos em humanos da Butanvac

da redação



09/06/2021 | 19:25



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o início dos testes clínicos em humanos da Butanvac. O imunizante, produzido no Instituto Butantan, vai ser o primeiro com produção nacional, sem depender de outros países. O instituto aguardava o aval da agência desde abril.

"A Anvisa acaba de autorizar os testes clínicos com a ButanVac, a vacina do Butantan contra a Covid-19, que não depende de insumos de outros países para sua produção. O Instituto Butantan já tem 7 milhões de doses prontas da ButanVac. Grande notícia. Obrigado Anvisa!", twittou o governador João Doria (PSDB).

De acordo com a Anvisa, antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Butantan ainda apresentará algumas informações complementares sobre testes em andamento com a vacina.

"Para a autorização do estudo clínico a Anvisa e Butantan realizaram ao longo dos últimos dois meses uma intensa troca de informações e de reuniões com objetivo de que todos aspectos do estudo estivessem claros e com garantias de segurança aos voluntários", informou a agência.