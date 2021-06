Paulo Gustavo é homenageado na Parada LGBTQIA+: - O que importa é o amor acima de tudo

07/06/2021 | 11:10



No último domingo, dia 6, a Parada LGBTQIA+ foi transmitida pelo canal GNT e fez uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu vítima do novo coronavírus no dia 4 de maio.

Em um vídeo que reúne trechos de uma das personagens mais marcantes do comediante, a Dona Hermínia, dos filmes Minha Mãe é Uma Peça, além de falas de amigos e do marido do ator, a homenagem relembrou a trajetória e a importância de Paulo Gustavo. Thales Bretas disse:

- O Paulo sempre mostrou a nossa relação nos filmes de forma romantizada, da forma bonita como era. Mas de uma forma, também, a tocar todas as pessoas. Ele tinha essa capacidade de tocar todo mundo, de várias classes e faixas etárias, e extratos da população dos mais diversos. A gente foi muito privilegiado de ter o apoio da família, sempre. Desde o momento em que eu me descobri homossexual. (...) Sejam felizes. O que importa é o amor acima de tudo. Se imponham, sempre. Quem precisar e valer a pena vai reconhecer e vai te amar do jeito que você é, precisa e merece ser amado.

Além de Thales, Pedroca Monteiro, Preta Gil, Mônica Martelli, Rodrigo Pandolfo e Marcelo Cosme também deixaram uma mensagem sobre o ator