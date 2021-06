Sandy publica vídeo de Lucas Lima e faz piada com o marido: Eu pago pelo sex appeal

04/06/2021 | 12:10



Sandy e Lucas Lima vivem dando um show de fofura - como já é de costume. E, sempre que podem, eles mostram o amor que sentem um pelo outro e compartilham alguns momentos com os fãs.

Quer um exemplo? Sandy compartilhou em seu Stories do Instagram um vídeo engraçadinho do marido, fazendo piada com as táticas de sedução dele! No registro, ele fazia uma dancinha engraçada enquanto passava um café, e na legenda a cantora declarou:

Eu pago pelo sex appeal, o café vem de brinde! Né, Lucas Lima?.

Bem humorado, Lucas continuou a brincadeira da esposa ao compartilhar o vídeo em seu próprio Stories e inserir nele a música Bootylicious, das Destiny's Child, destacando o trecho que diz:

Eu não acho que você está pronto para isso, porque meu corpo é delicioso demais para você, baby.

Casal que brinca junto, permanece junto, não é mesmo?