Prestes a reabrir as portas, Casa do Hip Hop será o tema do próximo Cultura ao Vivo

da redação



03/06/2021 | 17:10



Em fevereiro, a Prefeitura de Diadema dava o primeiro passo para recolocar a Casa do Hip Hop novamente no mapa da cultura nacional, após período de descaso e abandono promovidos pela gestão anterior. Quase quatro meses e muito trabalho depois, a revitalização do espaço cultural entra em sua fase final e deve ter a data de reabertura anunciada em breve.

Como parte desta retomada, o Cultura ao Vivo, live promovida pela pasta para ser um canal de difusão do setor, preparou uma edição especial toda dedicada à Casa do Hip Hop.

O programa, que vai ao ar amanhã, a partir das 20h, terá a participação de Nelson Triunfo, seu filho e atual coordenador do espaço, Jean, e do DJ Tim. Em formato de bate-papo, o trio relembrará passagens marcantes do local, considerado a primeira casa dedicada ao gênero da América Latina e em funcionamento desde 1999.

A edição especial da live também terá vídeos sobre grafite com Dego, discotecagem do DJ Tim, batalha de rimas com MC Winnit e MC Still, batalha de break com Bboy Biel Mac Fly e Bgirl Ribez, além de entrevistas e outras atrações.



Mesma casa, nova cara

As intervenções feitas ao longo do primeiro semestre no espaço não deixam dúvidas de que a Casa do Hip Hop dará um passo adiante.

Com sala de arte, estúdio, biblioteca, espaço para aulas de dança, palco para apresentações de teatro e shows, o equipamento também deverá reunir oficinas, cursos e muitas outras atividades (sempre seguindo os critérios de reabertura do Plano SP de combate ao Coronavírus).

“A retomada da Casa de Hip Hop é um compromisso firmado por esta gestão que começa a ganhar forma. Em breve, a cidade toda nem vai se lembrar de que este lugar passou tanto tempo sendo mau aproveitado”, aponta o secretário de Cultura Deivid Couto.