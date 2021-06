Doação de sangue em Santo André recebe 137 pessoas em dois dias

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



03/06/2021 | 11:14



O posto para coleta de sangue no Atrium Shopping recebeu, na última semana, 137 doações. A iniciativa, em parceria com o “Projeto Amorsedoa”, contou com coletas suficientes para salvar cerca de 552 vidas, já que cada bolsa pode ajudar em média 4 pessoas.

Nos dias 10 e 11 de junho, o Shopping ABC recebe o posto de coleta, das 10h às 17h. Os doadores podem agendar data e horário para a coleta pelo Sympla (www.sympla.com.br/produtor/amorsedoa) ou pelo WhatsApp da H. Hemo Banco de Sangue Paulista (11 9 9340-4585), mas quem se dirigir diretamente ao local também será atendido.

É necessário estar bem de saúde e, neste momento de pandemia, também há a precaução de não ter apresentado sintomas respiratórios e febre nos 30 dias anteriores. Além disso, em caso de contato com pacientes já testados positivo para Covid-19 ou com sintomas, é preciso esperar no mínimo 14 dias para doação.