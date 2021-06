Obituário - 3 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/06/2021 | 07:00



PERCY FARO

(Batatais, São Paulo, 25-3-1948 – Ribeirão Pires, 30-5-2021)

No registro civil, Percival Gould Faro. Jornalista. Um dos craques da cobertura automobilística. Deu vida ao caderno especializado do Diário e aqui foi editor de Economia.

Antes, Percy Faro fez carreira de sucesso como produtor da Rádio Bandeirantes, no tempo de José Paulo de Andrade, desenhando o consagrado “O Pulo do Gato”. Depois, foi assessor de Imprensa da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Amou tanto a cidade, que para aqui morou, no bairro da Represa.

Filho de Cícero de Lima Faro e de Elza Gould Faro, Percy foi casado com a também jornalista Rosa Baptistela, outra estrela da Redação, com quem teve a filha Tatiana. Agora, a partida. Percy Faro nos deixa aos 73 anos e seu corpo foi cremado no Jardim da Colina.



SANTO ANDRÉ

Odete Rossi Zechinatto, 97. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Felipe Araujo dos Santos, 96. Natural de Humberto de Campos (Maranhão). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florinda Pierno Nogueira, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulina Maria Lotto, 93. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Raimunda Moura de Andrade, 85. Natural de Corrente (Piauí). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Moreira de Camargo, 84. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jercino Manoel Pinto, 84. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Memrial Jardim Santo André.

Gerardo Mastropirro, 83. Natural da Itália. Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Adenir Cabral Petech, 82. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilda Maria Gonçalves, 82. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuton Dias da Rocha, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmelita Maria Terto, 79. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Irene Martins da Silva, 67. Natural de Aroeiras (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Vasco Aguiar, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Fiscal contábil. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valmir Aparecido Pinheiro de Oliveira, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Empresário. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Nilda Queiroz de Souza, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30. Memorial Planalto.

Márcio da Fonseca, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Técnico em eletrônica. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vânia Maria Gomes Pereira, 60. Natural de Dom Silvério (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enilda Maria Clemente, 59. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vânia Correia de Lima de Aguiar, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elainer Nieton Magalhães, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Empresária. Dia 30, em Santo André. Memorial Planalto.

Jeferson Einloft de Carvalho, 50. Natural de Santa Maria (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Empresário. Dia 30. Jardim da Colina.

Danielle Arruda Concourd de Carvalho, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Promotora de vendas. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anielle Zolezi Cecchi Alves, 38. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 30, em Santo André. Memorial de São Vicente.

Anderson Carlos Beluci, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Durvalino Pistori, 99. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Maria Dolores Madoglio, 96. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia em Rudge Ramos. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Sisuka Nagahama, 91. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Planalto.

Audete Rodrigues Carlota, 89. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Enedina da Costa, 89. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Olga Maria Batistini Bueno, 88. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo Alves Lopes, 87. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Tereza de Arruda Gonçalves, 84. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Celso Francisco, 79. Natural de Mauá. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Satiko Sato, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Marta Valéria Nobre Pinto, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Osmar Francisco Fattori, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim Afonso Siqueira Filho, 77. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Vatson Andriani, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Lídia Beloto, 74. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Nadir Francisco Simão, 71. Natural de Tupã (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 28. Crematório Vila Alpina.

José Aluízio Ferreira, 67. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Meneghini de Albuquerque, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Cambuí (Minas Gerais). Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Luís Carlos de Oliveira, 64. Natural de Graminha (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Robison Dias de Freitas, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Cícero Alves dos Santos, 62. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Dolores Lopes Cavalheri, 60. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Santina Perez Camacho, 95. Natural de Colina (São Paulo). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alfredo Rodrigues, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Martha Sant’Ana dos Santos, 88. Natural de Florianópolis (Santa Catarina). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Maria Madalena Martins de Paiva, 75. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Angelo Roberto Lainert, 65. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Edson Valeriano Martins, 50. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Lindaulva Bastos Benedito, 81. Natural de Tucano (Bahia). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Carlos Amadeu Pallerossi, 80. Natural de Barretos (São Paulo). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Ribeirão Pires. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Severino Vieira da Silva, 73. Natural de Itapetim (Pernambuco). Residia no bairro Rio D’Ouro, em Caraguatatuba (São Paulo). Dia 29. Cemitério São José.

Adilson Jacob, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

João Carlos dos Santos, 53. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Rincão das Lendas, em Suzano (São Paulo). Dia 28, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano (São Paulo).

Edmilson de Morais, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Amazonas, em Suzano (São Paulo). Dia 29. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano (São Paulo).

Valdenir de Souza Medeiros, 53. Natural de Jesuítas (Paraná). Residia na Vila Mara Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Hélio Decasal Rodrigues, 48. Natural de Mauá. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 29. Vale dos Pinheirais.