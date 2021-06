Matthew Perry, astro de Friends, termina noivado após flagra em aplicativo de namoro: Às vezes as coisas simplesmente não funcionam!

02/06/2021 | 16:10



So no one told you life was gonna be this way? Chandler Bing está solteiro novamente! Ao que parece, Matthew Perry e Molly Hurwitz romperam o noivado após seis meses do pedido. De acordo com a revista norte-americana People, o astro de Friends revelou na última terça-feira, dia 1, que às vezes as coisas simplesmente não funcionam.

Cavando mais fundo essa história, o jornal britânico Mirror descobriu que o término rolou por conta do ator ter sido pego em um aplicativo de namoro. E a bomba não parou por aí! No mês passado, Matthew foi até supostamente denunciado por flertar com uma garota de 19 anos.

Eu sou tão velho quanto seu pai?, ele teria perguntado.

O flagra aconteceu quando uma Tik Toker chamada Kate Haralson postou um vídeo e escreveu:

Quando você dá match com Matthew Perry como uma piada em um aplicativo de namoro e ele aceita e faz 20 perguntas sobre você.

O intérprete de Chandler Bing, de 51 anos de idade, e Molly, de 29 anos, noivaram em novembro de 2020. Na época, ele até contou à People que estava feliz com a relação.

Decidi ficar noivo. Felizmente, estou namorando a melhor mulher do planeta agora.