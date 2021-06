Jhean Marcell, do Br'oz, deixa a UTI: deem valor ao oxigênio

02/06/2021 | 12:10



O cantor Jhean Marcell, do grupo Br''oz, deixou da UTI do hospital onde está internado, em Uberlândia, Minas Gerais, em decorrência das complicações da Covid-19.

No Instagram, ele confirmou a notícia, afirmando que está no quarto do hospital e ainda deu detalhes sobre a recuperação:

Queridos amigos, o que seria da minha vida sem vocês e Deus. Quero agradecer as orações e que não parem. Já estou no quarto com oxigênio a 3%, com a saturação entre 94% e 97%. Qualquer movimento, como um simples xixi é extremamente desgastante, escreveu ele.

O artista ainda falou qual a lição que tira do momento delicado que está vivendo:

E o que eu estou aprendendo com tudo isso? Deem valor em cada passo, cada gesto. Deem valor ao oxigênio, deem valor aos momentos com seus filhos e amigos, deem valor ao amor puro. O resto é resto. Amo vocês do fundo do meu coração, finalizou.