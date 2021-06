Laura Neiva revela prazo para engravidar e relembra episódio de epilepsia na frente de Chay Suede: - Ficou bem assustado

02/06/2021 | 09:10



Laura Neiva e Chay Suede estiveram no Conversa com Bial da última terça-feira, dia 1, e falaram sobre o início do relacionamento, que demorou para virar casamento. Para Pedro Bial, o ator falou que não foi na primeira vez que pediu a modelo em casamento, mas que desde sempre quis um relacionamento sério com a companheira, que está à espera do segundo filho com ele.

- Eu sempre quis, assim que a gente ficou pela primeira vez, disse ele.

E continuou:

- Hoje eu sonho muito mais a dois do que eu já sonhei sozinho. Eu sou completamente louco por ela, não consigo disfarçar. A pandemia mostrou o que a gente é um pro outro. Nasceu para ficarmos juntos, a gente se dá muito bem.

Laura ainda afirmou que os dois não têm a noção de que são um casal referência para a geração deles, embora façam muito sucesso quando estão juntos:

- A gente não tem noção de que é um casal referência, a gente é tão simples, tão normal, a gente não se vê assim. Para a nossa idade, a gente está há sete anos juntos, o que é difícil. A gente chegou num ideal de relacionamento, o nosso ideal.

Laura também confirmou que está à espera de um menino, seu segundo filho com Chay. Eles já são pais de Maria, que nasceu em dezembro de 2019. Ela ainda explicou que estipulou um prazo para que a segunda gravidez acontecesse, já que além de querer ter filhos com a idade próxima, também pensou no fim da pandemia e a retomada ao trabalho:

- Eu queria ter filhos com a idade próxima. Aí eu falei: Chay, a gente têm dois ou três meses pra poder tentar. Se der certo, deu. Mas não achei que fosse ser tão rápido. Achei que não fosse nem dar certo, disse Laura Neiva.

E o ator, que disse querer ter ainda muitos filhos, comemorou que conseguiu cumprir com a meta:

- Ela me deu prazo, cara. Ela disse: ó, trabalha direitinho que você tem três meses. Artilheiro, foi um chute e um gol.

Entre outros assuntos da vida a dois, o casal relembrou momento delicado, como quando Chay presenciou um episódio de epilepsia da companheira:

- Eu sou epilética e já tinha contado pro Chay no começo do nosso namoro, mas fazia muito tempo que não acontecia nada. Eu tive uma convulsão e ele ficou bem assustado.

O ator ainda narrou como foi vivenciar os episódios de convulsão de Laura:

- É muito difícil porque quando ela tem o primeiro episódio, ela fica completamente desnorteada. Ela reluta muito, porque só quer dormir. Fica mentalmente exausta.