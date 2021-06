Futuro de Ailton aquece especulação

Raphael RochaA saída do ex-vereador e ex-prefeiturável Ailton Lima do PSB, na semana passada, movimentou a classe política de Santo André



01/06/2021 | 00:53



A saída do ex-vereador e ex-prefeiturável Ailton Lima do PSB, na semana passada, movimentou a classe política de Santo André e aumentou o volume de especulação sobre os próximos passos do político. Nos últimos três anos, Ailton se posicionou como antagonista do prefeito Paulo Serra (PSDB), depois de dois anos como aliado – e secretário – do tucano. Disputou a eleição de 2020 como rival do atual chefe do Executivo, com críticas duras ao prefeito. Com a reeleição de Paulo Serra com índice de quase 80% dos votos válidos, teve de reprojetar a carreira política. Muita gente avalia que Ailton, ao sair do PSB, deu passo a favor da aproximação com Paulo Serra. Na bolsas de apostas andreense, começa a crescer volume de figuras que acreditam que Ailton estará até mesmo no palanque de apoio à primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, potencial candidata a deputada estadual.

Desmentido

A direção da Câmara de Rio Grande da Serra desmentiu informação repassada pelo presidente da CPI do Fura-fila da vacinação na cidade, vereador Claudinho Monteiro (PTC), sobre o pedido de afastamento da secretária de Administração, Alexsandra Aguiar. O parlamentar incluiu a titular da pasta na lista do pedido de saída temporária para evitar a contaminação das investigações, mas a Câmara avisou que Alexsandra não foi citada – o Legislativo confirmou que houve solicitação de afastamento dos secretários de Governo, Pedro Wilson Marques, o Bacalhau (Avante), e de Serviços Urbanos, Marcelo Costa da Silva, bem como da servidora que teria furado a fila da imunização, Silvia Maria Rodrigues da Silva.

Elian

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), disse que não há planos para contratar a ex-vereadora Elian Santana (DEM) em cargo comissionado no governo após a democrata ser absolvida no processo que respondia por supostamente fraudar o sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). “Falei com a Elian e ela estava cuidando das questões pessoais. Acredito que agora ela vá procurar restaurar a imagem dela na comunidade que ela atua, em especial entre os evangélicos.”

Cicote

Sobre o vereador licenciado Almir Cicote (Avante), Paulo Serra avalia que conversa definitiva deve ser feita em 20 dias para bater o martelo sobre o futuro do parlamentar. Cicote se licenciou da função na Câmara para ser diretor da Central de Convênios da FUABC (Fundação do ABC), cargo que exerceu por menos de um mês. “Não temos pressa, e o Cicote também não tem. Ele tem cuidado das questões pessoais dele também. O Renatinho (do Conselho, Avante, que herdou a cadeira) tem feito um bom trabalho.”

Pré-candidatura

Campeão de votos para a Câmara de Mauá no ano passado, o vereador Alessandro Martins (PDT) é pré-candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem. Com atuação voltada à causa animal, o pedetista estreia na casa depois de receber 4.548 votos.

Monotemático

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), completou 151 dias, mas, nas redes sociais, segue monotemático: fala apenas de atividades dos 100 dias de gestão petista.

Comunicação

A Subsecretaria de Comunicação de São Caetano organizou no fim de semana media training com os secretários do governo de Tite Campanella (Cidadania) – a atividade serve para melhorar a comunicação dos titulares de pastas com a imprensa. O evento reuniu Marco Antônio Sabino, ex-repórter da TV Globo e ex-secretário de Comunicação da prefeitura de São Paulo; Jayme Brener, diretor da Ex-Libris Comunicação Integrada e ex-editor da Revista IstoÉ; Márcio Aith, ex-secretário de Comunicação do governo do Estado; e Marcelo Poli, ex-repórter da TV Globo e atual gerente de comunicação do Banco Safra.