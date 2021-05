Após a morte de MC Kevin, patrimônio do cantor será dividido e pai opina sobre a morte do filho: - O salto dele da sacada foi da alucinação da droga

31/05/2021 | 11:10



A morte de MC Kevin continua dando o que falar. O funkeiro caiu da sacada do quinto andar do hotel onde estava hospedado e morreu aos 23 anos de idade. Agora, segundo informações do Domingo Espetacular, programa da Record, há uma questão a ser resolvida: afinal, o cantor havia acumulado dívidas ou conseguiu conquistar um patrimônio? E quem teria direito a esse patrimônio deixado por ele?

Alexandre Santana, o Gugu, que foi empresário do cantor, contou que antes da pandemia Kevin cobrava 30 mil reais para se apresentar. Ao fazer mais sucesso, o funkeiro passou a cobrar, no mínimo, 50 mil reais para se apresentar. Como ele fazia shows diariamente e se apresentava duas, três vezes na mesma noite, especula-se que Kevin ganhava um milhão de reais por mês.

Além disso, de acordo com o programa, Kevin havia comprado um carro de luxo de 630 mil reais - que ele nem teve tempo de buscar. Ele iria pegar o carro na concessionária um dia depois do acidente fatal que sofreu. Outra conquista do cantor era uma mansão localizada em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes que ele alugava.

Sobre essa característica de ostentação do filho, Valquíria Nascimento dos Santos, mãe de Kevin, falou o seguinte:

- É muito difícil você vir de baixo e de repente você está no alto. Isso prejudica muito a cabeça. Prejudicou muito a cabeça do Kevin. Eu sempre falava para ele: filho, vai passar em um psicólogo para você entender. [E ele respondia] Eu não vou passar nada, não. Minha psicóloga é você, se eu quiser falar, eu falo com você.

Agnaldo Bueno, pai de Kevin, ainda afirma que o filho não tinha dívidas, já que o dinheiro estava entrando, e deu sua opinião sobre a morte do filho - que estava sob influência de bebida alcoólica e drogas no momento do acidente:

- O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética.

O Domingo Espetacular ainda conversou com um advogado que explica a questão da herança. Kevin tinha uma filha, que é considerada herdeira necessária, ou seja, ela tem direito ao patrimônio do pai sem que haja um testamento. Isso serve para filhos e cônjuges, de acordo com a lei.

Kevin não era oficialmente casado, mas tinha uma companheira, Deolane Bezerra. Caso ela comprove que mantinha uma união estável, ela pode ter direito a 50% da herança, enquanto a filha de Kevin ficaria com a outra metade.

Valquíria ainda revelou que não está acontecendo nenhuma briga por dinheiro:

- Não tem briga por herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a namorada dele, amo ela. Eu chamava ela de filha. É como se fosse a minha filha.

E falando em Deolane, a advogada explicou que já voltou a trabalhar com redes sociais. Segundo informações do colunista Leo Dias, ela está promovendo um sorteio de procedimentos estéticos. Ela explicou que já tinha contratos assinados antes da morte do companheiro:

Antes de acontecer tudo o que aconteceu, eu tinha alguns contratos assinados, como esse sorteio. Na quarta-feira, espero vocês na live com o nome do ganhador. Quero agradecer aos patrocinadores, que tiveram compreensão, e pedir desculpas às pessoas que já tinham comentado na foto antiga, que já tinha quase um milhão de comentários.