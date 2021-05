Basquete 3x3 do Brasil perde da França por 21 a 19 e não estará na Olimpíada

30/05/2021 | 12:36



A Seleção Brasileira lutou bastante, mas acabou derrotada pela França, nas quartas de final no Pré-Olímpico de Basquete 3x3, e está fora da Olimpíada do Japão. O jogo foi equilibrado até o fim, quando os franceses apelaram ao VAR, conseguiram anular cesta do Brasil e fizeram o ponto decisivo.

O jogo estava 20 a 19 quando o Brasil empatou a disputa com cesta no estouro do cronômetro. A França apelou ao VAR e o lance acabou impugnado por causa do arremesso após o encerramento do tempo. Os franceses deram mais um ataque certeiro e definiram o 21 a 19 em Graz, na Áustria.

Apesar de boa participação no Pré-Olímpico, o Brasil se despede sem a tão sonhada vaga nos Jogos de Tóquio. Foram três vitórias, contra Turquia, República Checa e Mongólia, e duas derrotas, diante dos franceses e contra a Polônia.

Jefferson Socas, André Ferros, Jonatas Mello e Fabrício Veríssimo, Will e Leandro Lima foram os representantes do Brasil na Áustria, sob o comando de Douglas Lorite. O basquete 3x3 estreia em Olimpíada em Tóquio 2020, mas o Brasil só buscará a vaga para 2024.

Ainda ocorrerá uma repescagem universal, mas o Brasil não disputará por causa dos critérios da Fiba. Ele reunirá apenas países que não estiveram nos dois últimos jogos olímpicos 5x5. Como o Brasil disputou Londres e Rio 2016, não pode participar da repescagem.