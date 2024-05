Com Estevão, Ramon Menezes divulga lista da seleção sub-20 para período de treinos

O técnico Ramon Menezes anunciou, nesta sexta-feira, a lista de 23 jogadores para a seleção brasileira sub-20 visando o período de treinamentos na Granja Comary. O atacante Estevão, do Palmeiras, aparece como um dos destaques da relação, que tem ainda mais dois palmeirenses: o meia Luís Guilherme e o zagueiro Vitor Reis.

Os jogadores vão ficar trabalhando entre os dias 3 e 11 de junho em Teresópolis. A série de treinamentos faz parte da preparação da seleção para a disputa do Sul-Americano da categoria, programada para janeiro, no Peru.

O torneio classifica quatro equipes para a Copa do Mundo Sub-20 no Chile. A lista conta ainda com outros jogadores que vêm ganhando destaque nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro como o meia Lorran, do Flamengo, o atacante Wesley, do Corinthians.

Confira a lista de jogadores convocados por Ramon Menezes:

Goleiros - Felipe Longo (Corinthians); Otávio (Cruzeiro); Robert Assunção (Atlético-MG)

Laterais - JP Chermont (Santos); Leonardo Derik (Athletico-PR); Pedro Lima (Sport); Souza (Santos)

Zagueiros - Iago (Flamengo); Jair (Santos); Kayky (Fluminense); Vitor Reis (Palmeiras)

Meio-campistas - Bidon (Corinthians); João Costa (Roma); João Pedro (Vasco); Lorran (Flamengo); Luis Guilherme (Palmeiras); Rayan Lucas (Flamengo)

Atacantes - Alisson Santana (Atlético-MG); Deivid Washington (Chelsea); Estevão (Palmeiras); Pedrinho (Zenit); Robert (Cruzeiro); Wesley (Corinthians)