Thales Bretas compartilha vídeo bem humorado de Paulo Gustavo

29/05/2021 | 11:10



Como você viu, Thales Bretas, o viúvo de Paulo Gustavo, está tentando tocar a sua vida depois que o humorista morreu, no dia 4 de maio, vítima do novo coronavírus.

Anteriormente, o dermatologista já havia compartilhado em suas redes sociais que estava atendendo em um novo consultório, no Rio de Janeiro, e que ele teria sido feito e totalmente pensado por Thales e por Paulo Gustavo.

Agora, Bretas voltou a compartilhar alguns momentos que teve ao lado do comediante e em suas redes sociais, mostrou um vídeo que o casal fez para a Austrália onde Paulo Gustavo faz altas brincadeiras com uma roupa de mergulho. Na legenda da publicação, e nitidamente com bastante saudade, o dermatologista escreveu:

Que saudade que eu to de viver com você. Viajar, rir das suas palhaçadas, dessa alegria que preenchia todo e qualquer cômodo a todo momento! As noites são mais difíceis sem você, meu amor. Agora pelo menos consigo ver seus vídeos e relembrar o furacão que foi, é e vai ser pra sempre em minha vida! Te amo!