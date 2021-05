Vinheta de plantão assusta os espectadores durante os comerciais do Encontro com Fátima Bernardes

25/05/2021 | 12:11



Quem acompanhou o programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta terça-feira, dia 25, acabou reparando alguns erros técnicos dentro e fora do programa, como por exemplo: esqueceram de ligar o violão de um dos membros do grupo Melim que estava se apresentando no palco da atração.

Mas o erro foi além disso e acabou dando o maior susto nos fãs e espectadores do Encontro. Tudo porque Fátima acabou chamando os comerciais e logo de cara entrou a tão temida vinheta de plantão da emissora.

A vinheta foi cortada rapidamente e continuou normalmente com os intervalos. Quando voltou dos comerciais, Fátima Bernardes então explicou que o assunto estava entre os mais comentados e que tudo não se passou de apenas um errinho.