Fale e ouça: apps para explorar recursos de voz do smartphone

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



23/05/2021 | 11:18



A cada dia, surgem mais plataformas e apps para conversar com o smartphone ou explorar melhor os recursos de voz– especialmente em telefones Android. Na lojinha Google Play Store, em especial, há quatro que podem facilitar muito a vida das pessoas.

A seguir, o 33Giga indica bons apps para conversar com o smartphone Android ou explorar mais recursos de voz.

Voice Access

Voltado pessoas com problemas em interagir com as mãos na tela (como com paralisia, tremores), o Voices Acess é uma mão na roda para conversar com o smartphone. Por meio dele, o usuário consegue realizar comandos básicos como abrir o email ou rolar a tela simplesmente falando com ele.

A experiência pode variar de acordo com a versão do sistema operacional e do telefone. Entretanto, nos testes realizados pelo 33Giga, ele realizou 90% dos pedidos via voz. Para a reportagem, foi utilizado um smartphone Realme 7 Pro, com Android 10.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Síntese de voz Google

Como o nome indica, trata-se de um app do próprio Google – e, por isso, responde muito bem aos comandos no Android quando executados com outros aplicativos da empresa. No caso, ele permite que o sistema leia o que está sendo exibido na tela.

No Google Tradutor, por exemplo, há possibilidade de ouvir a tradução do que está na tela. No Play Livros, ele permite ler livros que o usuário deseje.

Por vezes, apresenta uma leitura lenta. Mas, mesmo assim, pode ajudar quem precise ouvir o que está no telefone. Em vários telefones, já pode estar pré-instalado.

Amplificador de som

Esse não faz parte, exatamente, da lista de apps para conversar com o smartphone – mas, sim, da de ouvi-lo melhor e explorar recursos de voz. O Amplificador de som aprimora o áudio do telefone por meio do fone de ouvido.

Ele permite, por exemplo, aumentar sons de conversas e deixar o ruído para trás. O app ainda pode amplificar sons ao redor ou no celular. Funciona com fone com fio ou bluetooth e as configurações são bastante simples e pode-se personalizá-las.

Transcrição instantânea e notificações sonoras

O app faz, basicamente, o caminho inverso do Síntese de voz Google: ele transcreve na tela os sons captados pelo telefone. Pode ser usado por qualquer pessoa, mas é indicado a quem tenha perdas auditivas.

Uma dos recursos mais bacanas, além da transcrição em tempo real, são as notificações sonoras. Ele tenta entender algum som específico ao seu redor (por exemplo, campainha) e informa por meio do celular o que está acontecendo.

Esses quatro apps para conversar com o smartphone ou explorar os comandos por voz são gratuitos.