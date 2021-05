Preta Gil se emociona com homenagem para Paulo Gustavo: Um pedaço de mim que eu perdi

23/05/2021 | 11:10



Preta Gil se emocionou ao fazer uma homenagem para Paulo Gustavo durante apresentação no projeto Cultura nas Estações no Caminho Niemeyer, em Niterói, Rio de Janeiro na noite do último sábado, dia 22.

- Nosso amado Paulo Gustavo, que é uma figura famosa mundialmente, o niteroiense de coração, que levou o nome, a imagem dessa cidade para os seus filmes, para as suas peças, é um pedaço de mim, de verdade, que eu perdi, que o Brasil perdeu, mas o que ele deixou para nós é muito grande, é muito gigante. Eu queria dedicar esse show hoje à minha amiga amada Déa Lúcia (mãe de Paulo Gustavo), a Juliana Amaral (irmã do ator), a Seu Júlio (pai de Paulo), a Tia Penha (madrasta), a todos os fãs de Paulo Gustavo, a todos os amigos e dizer a ele que a minha existência nessa passagem pela vida vai ser para sempre homenagem a ele. Quantas vezes eu cantei essa música olhando para ele em frente ao palco. E no show com Dona Déa ele cantava essa música. Você que está em casa assistindo a gente, vamos levantar os braços. Vocês que estão aqui: vamos levantar os braços; Viva Paulo Gustavo! Vamos dizer não à homofobia, vamos dizer não à transfobia, vamos dizer não ao racismo. E viva Paulo Gustavo!, disse Preta, que abriu sua apresentação com a música Sinais de Fogo, música predileta de Paulo.

O evento, transmitido ao vivo nas redes sociais, ainda contou com show de Elba Ramalho e Sandra de Sá, e foi apresentado por Rafael Zulu e Juliana Knust, tendo Toni Garrido como mestre de cerimônia.