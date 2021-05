Kylie Jenner desmente boatos de que estaria em um relacionamento aberto - mas não nega volta com Travis Scott!

22/05/2021 | 15:11



Não é de hoje que a família Kardashian-Jenner é alvo de boatos e fofocas - as socialites, que vivem sob os holofotes, usam com frequência suas redes sociais para desmentir informações sobre suas vidas pessoais! Na última sexta-feira, dia 21, foi a vez de Kylie Jenner usar o Twitter para reclamar sobre as notícias que afirmavam que ela estava em um relacionamento aberto com o rapper Travis Scott.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, sites norte-americanos haviam afirmado que ela e o pai de sua filha, Stormi, haviam decidido reatar a relação quase dois anos após terminarem - mas, desta vez, teriam optado por uma relação aberta. A socialite, no entanto, deu a entender que essa informação não estaria correta.Na rede social, Kylie publicou o print de uma notícia do jornal Daily Mail na qual se lê:

Kylie Jenner e o namorado rapper Travis Scott reacenderam seu romance (mas agora em um relacionamento aberto!)... Menos de dois anos após a separação.

Na legenda da publicação, a caçula das irmãs Kardashian-Jenner desabafou:

Vocês realmente inventam qualquer coisa.

Em seguida, a mãe de Stormi esclareceu a postagem anterior:

Não estou desacreditando ninguém que está em um relacionamento aberto, mas é apenas descuido e desrespeito lançar essa narrativa sem saber o que é verdade.

Eita! Vale notar, no entanto, que apesar de deixar claro que não estaria em uma relação aberta, a moça não negou a reconciliação com o ex? Será que Kylie e Travis realmente voltaram a ser um casal?