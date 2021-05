Instituição celebra 32 anos de atividades com live comemorativa

Da Redação



22/05/2021 | 11:41



O Polo Cultural Lar Maria e Sininha, instituição que atende crianças, adolescentes e seus familiares nos bairros do Eldorado e Mata Virgem, na divisa entre São Paulo e Diadema, realiza, na tarde deste sábado, dia 22, a partir das 15h, uma live para celebrar os 32 anos de atividades. O objetivo, além de comemorar, é reforçar o trabalho da instituição que segue em tempos de pandemia.

O evento virtual ainda ligará artistas da região com profissionais de São Paulo, com apresentações dos bailarinos e coreógrafos, Louis Handberg e Munique Costa, do Grupo Black, Gizelma com contações de história, presença da bailarina Lilian e DJ.

A live será transmitida pelo Facebook e Youtube da instituição.

ATIVIDADES - O Polo Cultural Lar Maria e Sininha atende 120 crianças em atividades socioculturais. Antes da pandemia, o atendimento era feito no contraturno escolar. Agora, tem ocorrido em ambiente virtual. O telefone para informações sobre doações e outros atendimentos é o 93494-6353.