Fabrício Carvalho está perto de voltar ao Azulão

22/05/2021 | 00:01



Peça fundamental para o título do Campeonato Paulista do São Caetano em 2004, Fabrício Carvalho está muito perto de voltar ao clube. Aos 43 anos, porém, não atuará dentro de campo, mas, sim, fora das quatro linhas. Na coletiva de apresentação da nova gestão, o presidente Manoel Sabino Neto disse que gostaria de contar com o ex-jogador, que confirmou a intenção ao Diário e disse que deve ser concretizada em breve.

Justamente por ter vivido os anos de maior sucesso do Azulão, Fabrício Carvalho não esconde o quanto o atual momento do clube – recém-rebaixado à Série A-2, cercado de dívidas e processos –, e se coloca à disposição para auxiliar na reviravolta azulina. “Venho acompanhando sempre de longe. Fiz parte da história, do melhor momento do clube, então fico triste em ver nessa situação vexatória”, disse o ex-atacante, que na temporada 2004 fez 24 gols pelo clube.

De acordo com Fabrício Carvalho, o convite já foi feito por Manoel Sabino Neto. “O que falta agora é definição de função. Estudei sobre gestão e tenho trabalho voltado para os jovens na minha cidade, escolinha de futebol. Ao meu ver me encaixaria bem na base, na ajuda da formação dos atletas, porque o São Caetano pecou muito nisso, porque o que dá sustentabilidade para o clube é a venda dos seus atletas, formar, utilizar, negociar e vender, para ter sustentabilidade”, sugeriu. “Sabino está vindo com gás, trazendo pessoas que agregam, como o Edmilson (consultor), e me incluo nisso, porque amo o São Caetano, está no meu coração, sou Fabrício Carvalho pelo São Caetano, participei daquele momento áureo. Então quero fazer parte dessa retomada, desse resgate do clube.”