Obituário - 22 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Geraldo Magela da Silva, 91. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Belarmino de Souza, 90. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Azevedo da Silva, 89. Natural de Itaparica (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Otacílio da Silva, 89. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raul Alves Feitosa, 89. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Julia Estefano Jeronymo, 88. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Senhorinha Camerato, 84. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Parelheiros, em São Paulo, Capital.

Justan José da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Almeida Santos, 81. Natural de Delfinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Cecília Basi Bet, 77. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yagen Nakamatu, 76. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Pedro Garcia Neto, 73. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sivaldo José Campanini, 66. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Grisolia, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Ferreira, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Funileiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Bonfim, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Cassiano de Fóra, 59. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Saulo Astrazione, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital. Administrador. Dia 18, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.

José Carlos de Souza, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisca Luciana de Sousa, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nice Antonietta Vilella, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Rita Fernandes Alves, 95. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Helena Dobo, 72. Natural de São Caetano. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Silvio Cordeiro Pimentel, 72. Natural de Oswaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Rosana Raimundo Matias, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Apparecida de Freitas, 91. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Aristeu Francisco Maciel, 83. Natural de Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Jardim da Colina.

Verônica Pereira da Silva, 89. Natural de Itajuba (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal.

Francisco Gonçalves, 78. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Silva, 71. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Neuza Aparecida Trancozo, 62. Natural de Óleo (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Cleonaldo Modesto dos Santos, 61. Natural de Nova Floresta (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Henrique Tadeo Gallo Junior, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Paulo. Dia 18, em Diadema. Cemitério Girassóis.

Jailde Maria da Silva, 46. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo, Capital. Dia 18. Vale da Paz.

Thiago Calixto Moreira, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapura, em São Paulo, Capital. Dia 18. Vale da Paz.

Hilton César Sas, 39. Natural de Diadema. Residia em Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal.



M A U Á

Julio Anjos de Souza, 94. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Horto da Igualdade, em Presidente Epitácio.

Paulo Dias Nogueira, 89. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Orminda da Silva, 73. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Eurides Alves Correia, 86. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Camila Ferreira Morais, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.

Henrique Vieira Ribeiro, 25. Natural de Mauá. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra

Aurelino de Souza Oliveira, 87. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Arnold, em Rio Grande da Serra. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Sebastião.