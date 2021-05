Viih Tube fala sobre amizade com Juliette no BBB21: - Acho que não dei tudo o que eu poderia

21/05/2021 | 13:10



A amizade entre Viih Tube e Juliette dentro do BBB21 gerou bastante repercussão entre o público do reality show. Nesta sexta-feira, dia 21, a youtuber esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes e comentou sobre a emoção que sentiu no Dia 101, ao ver que Juliette havia sido a campeã do programa:

- Em relação a Ju, ela foi mais do que eu. A amizade que ela me ofereceu, eu tive medo. E como eu acabei me entregando para a Thais de vez, eu acho que não dei tudo o que eu poderia. A Ju é uma mulher incrível e eu fui boba, tive medo. Aqui fora a gente já conversou só nós duas, sem ninguém ver, está tudo bem. Ela sabe o que eu sinto por ela e eu sei o que ela sente por mim também. Ela é incrível. Eu aprendi muito com ela aqui fora e lá dentro.

No Twitter, internautas comentaram sobre a fala de Viih Tube, como você pode ver a seguir:

Muito emocionada com a Viih Tube falando no encontro sobre a conversa e os rumos da amizade dela com a Juliette. É lindo ver o game ficando no game. Ver o perdão, ver o caminho do meio, sem as polarizações. Eu torço demais por elas!, disse um seguidor.

Viih Tube contou no Encontro que Juliette perdoou ela. E não esperava outra postura dela. E fiquei feliz pelas duas, comemorou outro.