Fernanda Medrado e Claytão são o primeiro casal eliminado do Power Couple Brasil 5, com 23,40% dos votos

21/05/2021 | 01:10



É o fim da linha para Fernanda Medrado e Claytão! A dupla foi o primeiro casal a ser eliminado do Power Couple Brasil 5 durante a noite desta quinta-feira, dia 20. Após muita discussão e gritaria, eles disputaram o favoritismo do público com Márcia Fellipe, Rod Bala, Pimpolho e Bibi, mas perderam com 23,40% dos votos.

Com isso, a cantora e o DJ estrearam a Herança da D.R desta edição - espécie de legado, positivo ou negativo, escolhido pelo público para os eliminados deixarem no reality. Nesta semana, o pessoal de casa votou em escolher um casal para ganhar cinco mil a mais para apostar no próximo ciclo, e outro casal para apostar tudo na segunda prova. Os pombinhos deixaram a boa herança para Daniele Hypolito e Fabio Castro, já a má ficou nas mãos de Deborah Albuquerque e Bruno Salomão.

Além disso, Adriane Galisteu esclareceu a treta que rolou na última quarta-feira, dia 19, em que a atriz havia acusado Márcia Fellipe de tê-la arranhado. A apresentadora revelou que a produção do programa avaliou todos os takes do ocorrido e confirmou que nada aconteceu. Foi ao ar também as cenas da discussão que aconteceu entre a vencedora da Prova dos Casais e Medrado.

- Quer me colocar como monstro? Você é falsa!, disse a rapper.

E não parou por aí. As emoções estavam à flor da pele e o choro tomou conta de Renata Domínguez - que disse não estar acostumar a viver com esse clima pesado da Mansão Power. Eita!