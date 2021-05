Obituário - 21 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021



SANTO ANDRÉ

Thereza da Silva Angelo, 88. Natural de Guararema (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Rosa Sampaio, 80. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Caetano, 80. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silene Lopes da Silva, 78. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Geraldo Soares, 74. Natural de Beril (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos de Siqueira, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Projetista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Delci Barbosa, 62. Natural de Janaúba (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindanir de Oliveira, 57. Natural de Iguaraçu (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18, Podóloga. Memorial Jardim Santo André.

Dulcinéia de Aro Mascarenhas, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Romilda da Silva Santos, 43. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Lopes do Nascimento, 42. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Vendedor. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cícero Rodrigues, 35. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilherme de Souza Monteiro, 26. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Siguero Matuzake, 79. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila das Mercês, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Marilda Geri, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Ary Lopes de Oliveira, 67. Natural de Igaporã (Bahia). Residia na City América, em São Paulo, Capital. Dia 17. Velado em São Caetano. Crematório Vila Alpina.

Roberto Carlos Buset, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Mecânico. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



RIBEIRÃO PIRES

Shirley Masson de Oliveira, 89. Natural de Brodoski (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Ligia Macedo da Silva, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério Bom Jesus, de Paranapiacaba.

Érica de Souza Santos Costa, 37. Natural de Santaluz (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.