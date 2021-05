Graciele Lacerda revela que pandemia fez o relacionamento melhorar com Zezé Di Camargo

19/05/2021 | 17:10



Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo são um dos casais mais famosos no Brasil, isso não é novidade. Rodeados de fãs - e algumas polêmicas - os dois seguem juntos há mais de dez anos e, vira e mexe, encantam os internautas.

Durante uma entrevista para a revista Marie Claire, Graciele comentou que o isolamento social acabou aproximando a relação que ela e Zezé já tinham:

Mesmo antes da pandemia nós já passávamos muito tempo juntos, como o meu trabalho me permite a possibilidade de estar em qualquer lugar, eu conseguia acompanhar ele nas viagens. Na pandemia continuamos grudados e ainda mais unidos, e esse período nos reinventamos. Se antes saíamos para jantar, agora gosto de preparar algo só pra gente, tirar um dia da semana para tomar um vinho, ver um filme coladinhos, que eram coisas que antes não fazíamos com tanta frequência por conta dos compromissos do dia a dia.

Além disso, Graciele revelou também que dependendo de como será a vacinação no Brasil, os fãs podem até esperar um bebê no futuro do casal:

a pandemia me fez adiar os planos, achei melhor aguardar um pouco, pois quero ter uma gestação mais tranquila. Tudo vai depender de como ficará o cenário nos próximos meses com a vacinação, disse a bonitona.