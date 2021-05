6º Baep detém três e recupera dois carros roubados em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 10:36



A Polícia Militar deteve, no domingo (16), três indivíduos, um de 17 anos que foi apreendido, e dois de 18, que foram identificados como autores de roubos realizados na região. Eles foram localizados em São Bernardo.

Uma equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) estava em patrulhamento quando recebeu informações sobre suspeitos que haviam roubado um Ford/Ecosport, usando um Hyundai/HB20.

Foi intensificado o policiamento na área e em poucos instantes três homens, com características semelhantes às informadas pelas vítimas, foram localizados próximos a um HB20, sendo imediatamente realizada abordagem.

O adolescente, que estava na condução do veículo, informou que estavam dando uma volta com o automóvel que havia adquirido por um valor simbólico. Após pesquisa, foi constatado que se tratava de um carro roubado em data anterior.

Dentro do automóvel, foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições intactas, além de R$1.850,00 que o suspeito alegou ser proveniente da venda de alguns itens roubados anteriormente, informando que havia mais em sua casa.

No local, foram apreendidos R$ 1,9 mil, que também seriam provenientes da venda de alianças, correntes e outros objetos subtraídos. Apesar do homem de 17 anos ter negado envolvimento do roubo do Ecosport, os outros dois suspeitos admiram serem os autores.

Além do veículo usado por eles nas ações criminosas, um Fiat/Palio também ilícito, que estava estacionado em frente à casa do suspeito, foi removido. Os valores em dinheiro, três relógios de pulso e três celulares foram apreendidos para análise.