São Bernardo FC sai na frente do Atibaia pelas quartas de final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 18:04



O São Bernardo FC saiu na frente do Atibaia pelas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista. Na tarde desta terça-feira, 18, as equipes se enfrentaram no Estádio 1º de Maio, em duelo de ida, e o representante do Grande ABC levou a melhor, vencendo por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante João Carlos, logo aos quatro minutos do segunda tempo.

As equipes voltarão a se enfrentar na sexta-feira, a partir das 15h30, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Empate é suficiente para o Tigre avançar para as semifinais. Qualquer vitória do Atibaia por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Falcão só avança direto se triunfar por dois ou mais gols de vantagem no placar.