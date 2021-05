Obituário - 16 de maio de 2021

Ademir Médici

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021



Armando Silveira do Espírito Santo

(Uberaba, MG, 26-11-1949 – São Caetano, 14-5-2021)

Armando veio jovem para São Bernardo e aqui trabalhou muito na área automotiva. Tornou-se mecânico e criou a Auto-Estufa Armando, que se localizava na Rua Frei Gaspar, no Centro da cidade. Um apaixonado por automóveis.

Sempre no ramo de automóveis, Armando criou uma rede de revendas de marcas famosas, um total de nove concessionárias no Grande ABC. Ficou conhecido como Armando “Veículos” ou “Armando da Renault”. Agora, a partida.

Filho de Argemiro José da Silva e Maria do Espírito Santo, Armando parte aos 71 anos. Seu corpo foi velado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, e sepultado ontem (sábado, 15) no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica, em São Caetano. Deixa a esposa Meire e os filhos Rodrigo e Fernando.

SANTO ANDRÉ

Dioclecia Suares dos Santos, 92. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Izidora Lopes Soares Barbieri, 89. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Ildemar Genitasse, 88. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andrelino da Silva Pinto, 85. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ismael Sabino, 78. Natural de Sabino (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Araujo Ferre, 78. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Ergildes Pacheco de Almeida Leu, 74. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Sant André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Akae Kambala, 74. Natural de Clementina (São Paulo). Residia na Cidade Ademar, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Paulo Vicente Therese, 63. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Lopes, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Guaianazes, em São Paulo (Capital). Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.



Lauro Tadeu Bernardes, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Irene Braga, 53. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Parque Fernão Dias, em Atibaia (São Paulo). Professora. Dia 12, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Atibaia (São Paulo).

Mauro César Pardinho, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo César Hatori, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Motorista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

José Manoel da Silva, 95. Natural de Sanharo (Pernambuco). Residia na Vila das Palmeiras, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Antonio Pereira, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Francisco Barreto Prado, 79. Natural de Divina Pastora (Sergipe). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria Romão Batista Branco, 77. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Mirtes Tamagnini Versolatto, 72. Natural de São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Josefa Davina do Nascimento, 71. Natural de Porteiras (Ceará). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Manoel Paulino da Silva, 69. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Noeme Maria Amaro, 67. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Celuta de Sousa Mateus, 65. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Pedro Cavalcanti de Sá, 65. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

João Lopes Galvão Sobrinho, 64. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Élcio Marcos Scarcioffolo, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Eduardo Veloso de Abreu, 59. Natural de Guaraci (Paraná). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Marcos dos Santos, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Nilza Santos Vilella, 82. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Cícera Amâncio de Souza, 82. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Benedita de Almeida Justiniano, 78. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Antonio Pinho, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Jardim da Colina.

Antonio Rodrigues de Sousa, 72. Natural de Tauá (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Ferreira Silva, 70. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Rubens Ribeiro de Alcântara, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Vale da Paz.

Sérgio Luiz Aparecido de Barros, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

José Mendes da Cruz Neto, 62. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Manoel Messias Moura da Silva, 49. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos Rezende, 46. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal.

Viviane de Souza Macedo, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.