Camilla de Lucas conversa com Lázaro Ramos e relembra brincadeira sobre ser filha do ator e de Taís Araújo: - Oi, pai!

14/05/2021 | 16:11



O programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, dia 14, foi marcado por um marcante encontro entre pai e filha com? Lázaro Ramos e Camilla de Lucas! Acontece que, enquanto estava no BBB21, a vice-campeã da edição brincou que gostaria de entrar para a família de Lázaro e Taís Araújo, chegando até mesmo a afirmar que era filha do casal. Com isso, a apresentadora acabou armando um encontro entre os dois que foi recheado de brincadeiras.

Durante o programa, Fátima relembrou a situação na companhia da influenciadora digital, que estava no estúdio presencialmente, e mostrou um tweet feito por Taís no qual a atriz comemorava a chegada da nova filha na família:

Bem-vinda à família minha filha @camilladelucas. Só que com uma condição: me emprestar as laces.

Em seguida, Camilla acabou se deparando com uma chamada de vídeo com o próprio Lázaro, e logo embarcou na brincadeira:

- Oi pai!

O ator, por sua vez, deu uma bronca na garota por ainda não ter voltado para casa:

- Filha, eu estou te esperando até agora. Você anunciou, eu te aceitei como filha, você saiu da casa, seu quarto está pronto, e você não veio. Nem um telefonema!

A dupla seguiu com a brincadeira, passando a falar sobre a decoração do quarto de mentirinha de Camilla:

- [A decoração] está linda. Tem um monte de lugar para botar as laces, um guarda-roupa enorme para botar suas roupas lindas, tudo preparadinho.

A influenciadora, então, perguntou se o casal não teria ficado bravo quando decretou que era filha dos dois, e ouviu do pai que, na verdade, os dois tinham ficado honrados com a menção:

- Muito pelo contrário! Eu adoraria ter uma filha talentosa, leal como você, alto astral como você. Foi uma alegria o que você falou. Arrasou demais. Era lindo ver você todos os dias, suas posturas... No momento de conflito, como você se posicionava, sua lealdade, sua amizade, as parcerias que você fez ali. Deu aquele orgulhozinho que a gente espera de uma pessoa como você, que eu já acompanhava antes! Eu sempre entrava nas redes sociais, deixa eu ver o que a Camilla aprontou hoje. Tem que ter orgulho.

Fofos, né?