Colombo volta a se estranhar na casa

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 00:15



Mais uma vez o vereador Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, entrou em atrito com os colegas na Câmara. Depois de sugerir que os parlamentares dispõem de mamatas, como carro oficial, quando abriu mão de alguns benefícios do mandato, Colombo agora veiculou propaganda na qual diz que vai doar metade de seu salário como político para instituições de caridade na cidade durante a pandemia. Na visão da casa, além de capitalizar politicamente, Colombo joga os demais vereadores em uma fogueira: quem não seguir o exemplo, tende a ser cobrado, em especial no ambiente que o tucano surfa com mais tranquilidade, as redes sociais. Toninho Caiçara (PSB) foi o primeiro a partir para cima do colega. Confeccionou uma arte na qual pede que Colombo doe integralmente os subsídios. “Santo André espera 100% de Márcio Colombo.” A imagem foi postada no grupo de WhatsApp dos parlamentares e, evidentemente, gerou estresse interno.

Capítulo 1

No primeiro episódio, da mamata, Márcio Colombo (PSDB) estava como vereador em exercício do mandato porque havia herdado temporariamente a vaga de Marcelo Chehade (PSDB), atual secretário de Esportes de Santo André. Com a morte de Jorge Kina (PSDB), por Covid-19, Colombo ficou definitivamente com uma cadeira. Assim, quaisquer ameaças sobre retirada do assento são em vão. Fato que deixa Colombo à vontade para imprimir seu estilo político na Câmara. Mesmo que machuque os colegas.

Corda bamba

Dentro do governo de Santo André, muita gente já sabe que Luís Fernando Pinotti Silva, secretário adjunto de Saúde, não é intocável, apesar de ele vender tranquilidade sobre isso. A função já foi oferecida para outros nomes. <EM>



Plenária pró-Ciro – 1

Vice-presidente estadual do PDT, Antonio Neto participa amanhã, a partir das 15h, da plenária virtual ‘Agora é Ciro’, que reunirá lideranças do Grande ABC para debater a construção da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência no ano que vem. Interessados em participar da atividade podem se inscrever no link http://bit.ly/CiroABC.



Plenária pró-Ciro – 2

“O Brasil precisa ir além de nomes e projetos de poder, que neste momento Lula e Bolsonaro representam. Precisamos construir um projeto nacional de desenvolvimento que traga aos brasileiros a esperança de um Brasil para quem trabalha e produz. O Brasil não pode continuar nos extremos que geraram a mais grave crise econômica e esse genocídio durante a pandemia. Ciro Gomes representa um caminho de esperança e de re-união do nosso povo”, comentou Antonio Neto.



Opinião

O vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, se manifestou publicamente contrário à pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) à Presidência da República na eleição do ano que vem. Ele alega que bater o martelo neste momento é inadequado, que a candidatura é natimorta e que o partido passou da fase de apostar em projetos eleitorais simplesmente para marcar posição. “Um grande deputado, numa empreitada pequena.”



Internação

Secretário de Mobilidade de Santo André, Carlos Bianchin foi internado no Hospital Brasil com quadro de Covid-19. Homem de confiança do prefeito Paulo Serra (PSDB), Bianchin foi conduzido à UTI diante dos sintomas, que apareceram na semana passada. Amigos do secretário dizem que de quarta-feira para ontem o quadro clínico dele melhorou.