Stefani cai nas oitavas de final em Roma e volta as atenções para Roland Garros

13/05/2021 | 14:58



A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter foram eliminadas, nesta quinta-feira, nas oitavas de final da chave de duplas do WTA 1000 de Roma, na Itália, torneio da série que só perde em importância para os Grand Slams. As duas perderam das checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, cabeças de chave 2 e campeãs do WTA 1000 de Madri, na Espanha, na semana passada, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 6/3.

"Duro jogo hoje (quinta-feira). Apesar do placar foi muito nos detalhes, tivemos várias chances de quebra, perdemos muitos 40 iguais o que dificultou e elas abriram bastante o placar. Eu não saquei muito e pequei nos voleios, que é o que faço de melhor. Devolvi bem e a gente lutou bastante até o final. Até o fim acreditávamos que poderíamos virar, é questão de um ponto ou outro que fazem a diferença nesses jogos", disse Stefani.

"Agora vamos ter algumas semanas de descanso, vamos recuperar mentalmente e fisicamente. Tem sido uma gira longa e cansativa e vamos tirar coisas positivas e que aprendemos desse último mês para chegarmos firmes em Roland Garros", finalizou a tenista brasileira, já de olho no Grand Slam, em Paris, que começará no próximo dia 30.

Na chave de simples, a jovem americana Coco Gauff segue fazendo bonito. Depois de eliminar a grega Maria Sakkari, na rodada anterior, nesta quinta-feira ela obteve mais um grande resultado, agora deixando pelo caminho a belarussa Aryna Sabalenka, campeã em Madri no último sábado, vencendo em sets diretos e com placar final de 7/5 e 6/3.

O próximo jogo no caminho da americana de apenas 17 anos será também bastante desafiador, encarando a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo, que vem mostrando enorme consistência nos torneios que disputou na atual temporada, não chegando pelo menos às quartas de final somente no WTA 500 de Adelaide, em sua terra natal.

Para alcançar as quartas de final mais uma vez em 2021, Barty ganhou da russa Veronika Kudermetova, anotando placar final de duplo 6/3. Esta foi a sua 27.ª vitória na temporada, em que já levantou três títulos - Yarra Valley Classic (Austrália), Miami (Estados Unidos) e Stuttgart (Alemanha).

Atual campeã de Roland Garros, Iga Swiatek superou um bom teste nesta quinta-feira. A polonesa, número 15 do mundo, salvou dois match-points na partida contra a checa Barbora Krejcikova, 40.ª do ranking, e venceu por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5 - para avançar às quartas de final.

Com apenas 19 anos, Swiatek disputa a chave principal em Roma apenas pela segunda vez na carreira, sendo que no ano passado caiu ainda na rodada de estreia. Sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, bicampeã em Roma, que ganhou da espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

No duelo entre duas vencedoras de Grand Slam, a letã Jelena Ostapenko levou a melhor contra a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Ostapenko, que já foi Top 5 e atualmente é a 49.ª do ranking, agora enfrenta a checa Karolina Pliskova. A campeã em Roma em 2019 e vice no ano passado venceu a russa Vera Zvonareva por 7/5 e 6/3.

Já a argentina Nadia Podoroska, algoz da americana Serena Williams na última quarta-feira, foi eliminada nas oitavas de final. Ela perdeu para a croata Petra Martic por 3/6, 6/1 e 6/2. A tenista da Croácia encara agora a americana Jessica Pegula, que venceu a russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 e 6/4.