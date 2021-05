FEI inscreve para vestibular do 2º semestre de 2021

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 13:27



O Centro Universitário FEI está com inscrições abertas para o vestibular 2021 do 2º semestre de 2021. Além do ingresso por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), válido para os anos de 2017 a 2020, os estudantes também poderão optar pelo vestibular com prova ou pelo processo internacional. Ambos funcionarão de forma 100% digital. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 9 de junho, com prova online agendada para o dia 19 de junho, das 8h30 ao 12h.

Os estudantes podem se inscrever para os cursos de administração, ciência da computação e sete engenharias: automação e controle, civil, elétrica, mecânica, produção, química e a única graduação em engenharia de robôs no País. As inscrições deverão ser feitas pela internet, por meio do site da instituição (https://portal.fei.edu.br/)

PROVA ONLINE

Todos os candidatos interessados em realizar a prova online, deverão se inscrever até o dia 9 de junho, com a avaliação programada para o dia 19 de junho de 2021. O teste será composto por 60 questões de múltipla escolha e por uma redação, com o tempo mínimo de 1h30 e máximo de quatro horas para a realização. É necessário que o candidato disponha de um computador com câmera e microfone - ambos em perfeito funcionamento. O computador poderá ser desktop ou notebook e deverá ter o sistema operacional Windows instalado com versão 7, ou posterior, e acesso à internet.

Não será permitida a realização da prova em equipamentos móveis, celulares, smartphones, tablets e similares. Será obrigatória a apresentação de documento original com foto, podendo ser o RG, CNH ou RNE; que deverá estar em mãos antes do início da prova. A prova online acontecerá com acompanhamento remoto ao vivo pelo fiscal, por meio de vídeo e áudio.

ENEM

Para os estudantes que optarem pela entrada por meio da nota do Enem, as inscrições ocorrerão até o dia 25 de julho. Na ocasião, os candidatos contarão com três processos de classificação e a utilização das notas será considerada de 2017 até 2020. As inscrições também devem ser realizadas pelo site da FEI.

PROCESSO INTERNACIONAL

Candidatos também têm a opção de ingressar na FEI por meio do processo internacional podendo optar por: Abitur, BAC (Diplôme du Baccalauréat International) e IB-DP (International Baccalaureate Diploma Programme). Estes candidatos deverão realizar a prova online com redação em língua portuguesa e apresentar o certificado de notas de uma das entidades citadas. As inscrições para o processo internacional vão até 9 de junho, tendo a redação online programada para o dia 19 de junho.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas por meio do site da instituição, com o preenchimento do formulário de dados. A taxa de inscrição é de R$ 50 para EENEM e Processo Internacional e R$ 90 para aqueles que optarem pela prova online. A taxa pode ser paga via cartão ou boleto bancário. Mais informações sobre o vestibular, acesse http://portal.fei.edu.br/ ou contate a FEI pelo Whatsapp 94590-5447.