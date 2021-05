Após morte de Paulo Gustavo, Mônica Martelli usa jaqueta do ator em programa e se emociona ao vivo: - Uma vacina podia ter te salvado

13/05/2021 | 12:11



Como era de se esperar, a primeira aparição de Mônica Martelli no programa Saia Justa após a morte de Paulo Gustavo foi marcada por muita emoção. A apresentadora, que chegou a chorar ao vivo falando sobre o medo de perder o amigo para a Covid-19, voltou a se emocionar durante o programa - do qual participou usando uma jaqueta que pertencia ao ator.

Pouco antes do início da atração, que foi ao ar na noite da última quarta-feira, dia 12, Mônica já começou a emocionar os fãs ao publicar em seu Instagram uma foto do look que usaria, explicando que se tratava de uma homenagem ao amigo:

Hoje retorno ao Saia Justa No GNT assim, vestindo uma homenagem ao Paulo Gustavo. Essa jaqueta ele deixou comigo pra consertar, porque estava espetando. Acabou que não deu tempo nem de consertar, nem de ele pegar de volta e esquecemos dela por aqui. Vou senti-lo mais próximo de mim. Aquelas histórias simples, do dia a dia, que viram memórias inesquecíveis. No programa vamos falar sobre algo que estou vivendo. Que o Brasil inteiro está vivendo. O luto.

Já durante o programa, Martelli voltou a comentar sobre a situação da jaqueta, entregando que tem vivido um misto de emoções desde a morte do colega - mas que o que prevalece é a indignação pela falta de vacinas suficientes no país:

- Eu estava indignada e peguei a jaqueta do Paulo Gustavo em homenagem a ele. Aí lembrei dessa história e comecei a rir. Aí você vai pra dor. Aí você volta pra indignação. Mas eu acho que é muito importante a gente dizer que esse luto que a gente está vivendo, que não é só meu, é de um país, ele tem uma palavra de ordem: duas doses de uma vacina que já existe. Meu amor, podia ter te salvado e salvado muitas vidas. Isso aí vai ser uma ordem de luta no luto, por Paulo Gustavo.

A loira ainda reforçou o fato de que Paulo era uma pessoa saudável que, teoricamente, seria menos vulnerável a doença, e relembrou os dados que apontam mais de 420 mil mortes no Brasil pela Covid-19, afirmando que muitas vidas poderiam ter sido salvas com a vacina:

- Todo mundo que amava o Paulo Gustavo tem que se perguntar: Por que no Brasil não temos vacina suficiente? A gente tem que se perguntar. Não foi uma fatalidade. Ele era um homem saudável, sem nenhuma comorbidade. Existe um responsável para isso. Eu fico indignada, mas o que eu sinto mais forte é a perplexidade.

Além disso, Mônica também falou sobre o vídeo que foi postado em conjunto por amigos e familiares de Paulo Gustavo na noite da última terça-feira, dia 11, no qual o humorista aparece afirmando que, quando chegasse sua vez de receber o imunizante, ele poderia já estar morto.

De acordo com a atriz e apresentadora, a ação realmente foi combinada pelos amigos em um grupo de mensagens - que havia sido criado para trocar atualizações sobre o estado de saúde do ator:

- Assim que o Paulo foi intubado, fizeram um grupo dos amigos mais próximos para fazer relatório, passar boletim médico. A gente só conseguiu atravessar esse deserto de dor que foram esses 54 dias por causa desse grupo. Ontem [na terça-feira, dia 11], a gente combinou que assim que acabasse a missa, a gente iria postar esse vídeo cobrando vacina. Ele tinha muito medo de morrer. Ele falava toda hora que tinha que tomar vacina. [Ele dizia]: Se eu pegar esse negócio, eu vou morrer.