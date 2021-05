Juliette publica foto na casa de Anitta e dispara: - Zerei a vida

11/05/2021 | 13:11



Desde que venceu o BBB21, a vida de Juliette está movimentada! Nesta terça-feira, dia 11, a maquiadora publicou vídeos no Instagram Stories na casa da cantora Anitta!

- Bom dia, meu povo. Estou aqui de cara lavada, de cabelo lavado e alma lavada, e eu vou logo rasgar uma novidade para vocês que eu estou ansiosa. Vocês sabem que a minha maior preocupação quando eu estava lá na casa era a saúde da minha mãe. E eu queria dizer que ela foi extremamente acolhida aqui no Rio. Não só ela, mas todos os meus amigos... Por uma família lá da Paraíba, de Guarabira, que entende muito desse mundo louco. E que teve o maior carinho do mundo, se apaixonaram por mim e ofereceram a mão, não soltaram a minha mão, me convidaram para ficar aqui quietinha, disse ela no início das publicações.

Juliette, então, mostra quadros de Anitta na parede e dispara:

- E eu vou logo dizer a vocês, que eu estou ansiosa! Eu não vou dizer, eu vou mostrar onde que eu estou! Zerei a vida!

Anitta compartilhou os vídeos da maquiadora em seu Instagram Stories e escreveu:

Bem-vinda, Juliette! Cuida dos cachorros para mim enquanto eu estou longe.

A campeã do BBB21 ainda fez uma publicação na casa da cantora e escreveu:

Pronto, meu povo! Estou na correria, mas estou aqui! Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu estou na casa de Anitta (mas ela não tá aqui!). Zerei a vida!