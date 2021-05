Bianca Bellucci

11/05/2021 | 09:48



O perfil de Call of Duty no Twitter anunciou a chegada de um novo personagem à franquia. A partir de 20 de maio, será possível jogar como Rambo no Call of Duty: Warzone e no Call of Duty Black Ops: Cold War. O papel imortalizado por Sylvester Stallone foi apresentado em um teaser curtíssimo de 13 segundos.

O anúncio oficial de Rambo no Call of Duty veio após uma mensagem enigmática lançada no Twitter. Em 5 de maio, o perfil divulgou estatísticas sobre um jogador chamado de SURVIVORJOHN#1009062. Dados como infinitas vitórias e 5 partidas jogadas levaram os fãs a especular que o personagem chegaria ao game.

É importante destacar que, além de Rambo no Call of Duty, existe a expectativa de que John McClane, personagem vivido por Bruce Willis na franquia Duro de Matar, esteja disponível no jogo em breve. Isso porque o perfil no Twitter também divulgou uma mensagem com referência ao edifício Nakatomi Plaza.

