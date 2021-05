Gabriel Medina corta mesada de R$ 200 mil que dava à mãe

10/05/2021 | 12:10



Recentemente vieram à tona problemas familiares envolvendo Gabriel Medina e a mãe do atleta, Simone Medina, principalmente após o surfista oficializar a união com Yasmin Brunet. Agora, segundo informou o colunista Leo Dias, além de terem cortado relações, Medina ainda cortou a mesada que dava à mãe, no valor de 200 mil reais.

Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Ela finge ser essa pessoa super boa e, na verdade, é o oposto. Humilha todo mundo na frente de quem estiver. Inclusive, ela fez muito abuso psicológico e emocional com o próprio Gabriel e agora quer pegar o dinheiro dele por que acha que tem direito. Prefere ter dinheiro do que relacionamento com o próprio filho.

Felipe Medina, irmão de Gabriel, também não se dá bem com a mãe:

- Simone quis cortar o Gabriel e o Felipe da vida dela porque o Gabriel tirou a mesada enorme de 200 mil que dava para a mãe.

Ela ainda, supostamente, reclamava do valor dessa mesada que ganhava e gastava tudo em roupas e bolsas. Vale citar que, recentemente, Simone só cita em perfil de rede social que é mãe de Sophia - não mais de Felipe e Gabriel.

Eita!