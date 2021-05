Filha de Maurício Mattar surpreende ao publicar foto com o pai nas redes sociais

09/05/2021 | 15:11



Petra Mattar tinha uma relação bem conturbada com o pai, Maurício Mattar. Em janeiro deste ano, a cantora usou o Instagram para tirar dúvidas de seus fãs sobre a relação familiar. Naquela época, a cantora estava afastada da família paterna há um ano e meio, e contou, inclusive, que não falava nem mesmo com a avó, mãe do cantor.

Infelizmente fui bloqueada no Whatsapp e Instagram há mais de um ano. Agora nem sei se fui desbloqueada também!, revelou na ocasião.

Entretanto, parece que as coisas melhoraram! No último sábado, dia 8, a influenciadora chamou a atenção de seus seguidores ao postar uma foto com o pai, a avó paterna e a caçula da família, Ilha.

Um sábado animado, escreveu na legenda.

Que bom que deu tudo certo, né?