Mãe de primeira viagem, Lore Improta fala sobre dificuldades na gestação: - Ainda estou sofrendo com os enjoos

09/05/2021 | 15:11



Lore Improta e Léo Santana estão esperando o primeiro filho juntos! Fofos, né? Mãe de primeira viagem, a dançarina, de 27 anos de idade, revelou que foi pega de surpresa e que demorou para cair a ficha que estava grávida em entrevista à coluna da Fábia Oliveira.

- Foi uma surpresa, então no primeiro momento eu não sabia muito bem o que pensar. Demorou um pouco para a ficha cair. A gente já estava tentando, mas eu achei que ia demorar um pouco mais, porque fazia só um mês que eu tinha parado com o anticoncepcional.

No quinto mês da gestação, a bailarina afirmou que ainda não sabe o sexo do bebê e postergou os planos do chá revelação por conta da pandemia.

- Na parte mais emocional a gravidez por si só já é um momento em que ficamos mais em alerta, mais preocupadas com tudo. A pandemia agrava um pouco isso, essa ansiedade e o cuidado para não me expor a nenhum risco que possa complicar. Alguns planos também acabam sendo postergados, como o chá revelação, que ainda está sem data. Mas temos esperanças de fazer no próximo mês. Aqui em Salvador estamos com as medidas restritivas de horário ainda vigorando, fora que eu também não quero me expor e nem minha família de forma irresponsável.

Além disso, Lore, que tem mostrado um pouco de sua alimentação nas redes sociais, disse estar sofrendo bastante com os enjoos.

Eu ainda estou sofrendo com os enjoos e acho que isso vai até o final da gestação. Pelo menos com a minha mãe foi assim e comigo está sendo também. No início, o cansaço também pegou forte pra mim. Sempre fui uma pessoa ativa, ligada no 220v. De repente a energia foi lá pro chão, contou.

No Dia das Mães, a dançarina publicou uma foto grávida ao lado de sua mãe, Lia Mara Improta, e recebeu elogio dos seguidores.