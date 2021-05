Obituário - 9 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Lourenço Barbizan, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 5, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Debossan Moreira, 89. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusdete José dos Santos, 79. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázaro Paulino Lopes, 72. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana da Conceição Oliveira Pires, 69. Natural de Couto Magalhães de Minas (Minas Gerais). Residia no Conj. Hab. Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Pedro Tadashi Koba, 68. Natural de Mauá. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Dalva de Souza Bueno, 64. Natural de São Simão (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Cardoso de Lima, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Alves de Azevedo, 63. Natural de Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Ferreira de Araujo, 61. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Fátima Alves, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Cleides Mendes Meneghetti, 59. Natural de Tapira (Paraná). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Alberto Mostazo, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elaine Avelino Batista, 56. Natural de São Caetano. Rsidia no bairro Santa Maria, em Santo André. Professora. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Rubens Honorato, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Comerciante. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson de Carvalho Ferreira, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Instrumentista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luana Cristina de Oliveira, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipe Santos, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Shizu Kanashiro, 90. Natural do Japão. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idezio Salera, 87. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Valdemar Souza Novais, 75. Natural de Ibicoara (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Vilma Maria da Silva, 73. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

José Carlos Pinto, 70. Natural de Diadema. Residia no Jardim Nova Canaã, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Laura Lina da Silva, 70. Natural de Avelino Lopes (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Lercio Barbosa da Silva, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Valquíria Pinto de Carvalho, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Sebastião José Ferreira, 65. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Antonia Rocha Damasi, 86. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vera Maria Coelho, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Joaquim Cândido Net, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudemir de Oliveira, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Stela Maris Tavares, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Osvaldo Jacinto, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Adelaide Catarina de Souza, 69. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Ciro Pinto de Morais, 80. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Felipe Aparecido Francisco, 30. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.