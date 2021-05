Apenas Pocah e Lucas Penteado parabenizaram Juliette por vencer o BBB 21 nas redes sociais

07/05/2021 | 17:10



Juliette acabou faturando um milhão e meio de reais na última terça-feira, dia 4, porque venceu o Big Brother Brasil 21 e foi notado pelo jornal Extra que apenas Pocah e Lucas Penteado comemoram que a paraibana venceu o reality show.

Segundo a publicação, parece que Fiuk está incorporando o papel de um cara sedutor o que era muito presente em seu pai, Fábio Jr. Tudo porque o também cantor anda trocando diversos olhares pelos corredores da emissora e tem feito muito sucesso com as meninas.

Além disso, o reencontro de todos os participantes aconteceu na última quarta-feira, dia 5, com todos voltando para a casa e revendo momentos marcantes do jogo que será passado para o público apenas no próximo sábado, dia 8, no Multishow.

Durante o programa ao vivo, segundo o Extra, parece que o clima não ficou tão confortável assim entre os brothers e Juliette mostrou total desagrado quando Lucas Penteado afirmou ter desculpado Karol Conká por tudo o que a cantora fez com ele dentro do confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

Inimigos do fim!

Tiago Leifert que não é muito adepto a dar entrevistas, participou do especial Inimigos do Fim, no Multishow, e falou sobre a sua decisão de anunciar logo de cara que Juliette seria a campeã da edição.

- A gente tinha acesso à parcial, ela estava com 90 pontos desde o começo. Ela não merece suspense ? eu não acho justo nem com ela e nem com o público fazer suspense. Ela não merece suspense, ela merece ganhar logo. Ela merece saber que foi ela quem ganhou. E falei: Como eu sempre faço suspense e tiro o terceiro colocado antes, eu acho que posso pegar o público de surpresa e eles também, se eu falar direto como se estivesse em ordem alfabética e depois dou um susto, e funcionou, acho que deu certo, então a ideia era essa. A grande dúvida era quem ficou em segundo e em terceiro. Como ela teve uma temporada difícil e ela realmente apanhou muito lá dentro da casa, a gente [produção] quis fazer esse carinho nela [Juliette] na final, e nos cactos também, para que eles ficassem felizes. Dar logo o prêmio e deixar ela subir sozinha primeiro naquele palquinho que a gente montou ? aquele ?pódiozinho? que é dela, onde ninguém tinha colocado ela antes.

Mais que amigas, friends!

O jornal Extra já tinha noticiado que diferentemente de Juliette e Fiuk, a Camilla de Lucas não foi muito de tirar foto com os fãs. E em uma entrevista para Bruno de Luca Vivian Amorim, a influenciadora falou sobre a sua relação com a grande campeã do programa.

- Isso, porque eu vi muita gente desconfiando dela dentro da casa, e eu acreditava... nós tínhamos pensamentos muito parecidos. Às vezes a gente se olhava e pensava assim ?nossa, quem será que vai sair??, daí ela olhava pra mim, eu olhava pra ela e eu já sabia o que era. Eu via uma verdade nela que muita gente questionava lá dentro. Eu falei: ?se o pessoal lá fora achar que é do jeito que o povo aqui dentro está achando problema, eu seguro e segurei o meu B.O!

Além de Camilla de Lucas, Juliette também deu entrevista para Bruno de Luca e Vivian Amorim, e lá ela comentou sobre a carência que estava sentindo dentro do game.

- Não! Eu sou beijoqueira. Na vida real eu amo beijar, sou beijoqueira, eu fico, gosto dessas coisas... mas no BBB eu acho que ia me desfocar. Eu já sou perdida da vida, arrumar um romance dá muito trabalho: é beijo, romance, não sei o que... eu preferi ficar na brincadeira porque aí eu fiquei com a cabeça boa pra outras coisas ? quer dizer, boa não, mas tentei muito!

Loucura de fã!

A gente sabe que fã é uma coisa extremamente louca. Eles fazem tudo, por exemplo, quando Carla Diaz perdeu seu telefone eles logo levantaram uma boa quantia em dinheiro e deram um novo para a atriz.

Agora, por meio do PicPay os fãs de Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas resolveram mandar declarações quando enviam dinheiro para os finalistas do BBB 21. E as mensagens são super criativas, por exemplo, Fiuk comentou dentro da casa do BBB que tinha vendido uma de suas guitarras porque sua família estava endividada e os fãs personalizaram uma mensagem comentando sobre este fato.