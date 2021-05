Pedro Scooby leva pontos na cabeça após surfar onda mais perigosa da Indonésia: - Foi só um susto

07/05/2021 | 11:10



Por ser surfista, Pedro Scooby vez ou outra surfa ondas gigantes e acaba colocando a própria vida em risco. Dessa vez, ele não deu maiores detalhes do que aconteceu, mas postou uma foto no Stories em que aparece com um curativo na cabeça, que estava com um pouco de sangue:

Surfar a onda mais perigosa da Indonésia tem seu preço!, escreveu na legenda.

Além disso, por causa do curativo em formato de laço, brincou que estava parecendo a Hello Kitty!

Depois, em vídeo, o ex de Luana Piovani atualizou os fãs:

- Agora já deu os pontos, estou bem. Foi só um susto.

Lembrando que um dos acidentes mais sérios que o marido de Cintia Dicker sofreu foi em Nazaré, em Portugal. Na ocasião, o atleta chegou a ficar submerso por um minuto, até ser salvo por outra pessoa.