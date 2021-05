Samsung apresenta novas televisões no evento The First Look Brasil

Bianca Bellucci

06/05/2021 | 12:48



Nesta quinta-feira (6), a Samsung realizou um evento online por meio do seu canal no YouTube. Chamado de The First Look Brasil, a empresa apresentou as novidades na categoria de televisão. A seguir, confira os principais destaques.

Neo QLED

A principal novidade apresentada no The First Look Brasil foi a linha de televisões Neo QLED. Elas chegam com Mini LEDs, que substituem o LED tradicional por pixels do tamanho de grãos de areia, que são 40x menores e prometem ser 2x mais potentes. Na prática, o usuário vai ter contato com melhores iluminação e cores, tendo contraste de preto total e brilho intenso. Outras novidades do televisor são: alto-falantes espalhados por todas as laterais – para criar um áudio mais imersivo – e design finíssimo com 1,5 cm de espessura.

Ainda vale ressaltar a alta conectividade. Ao encostar o celular – Samsung, claro – em uma TV da linha Neo QLED, o usuário consegue espelhá-lo em um esquema multitela. Isto é, você pode continuar assistindo ao conteúdo que está passando e ainda ver a tela do smartphone. Também é possível dividir o display em até quatro shows, sendo possível ajustar volume e tamanho da exibição.

A linha de televisões Neo QLED conta com quatro modelos, sendo que QN900A e QN800A são com resolução 8K e QN90A e QN85A com resolução 4K. O tamanho de tela pode variar entre 55 e 85 polegadas. Em um primeiro momento, os televisores só podem ser adquiridos em conjunto com um aparelho soundbar. Os preços começam em R$ 9.999

QLED

A Samsung apresentou três novos modelos da linha QLED: Q80A, Q70A e Q60A. Os característicos 100% de volume de cor destas TVs proporcionado pela tecnologia de pontos quânticos e a garantia de 10 anos contra o efeito burn-in se mantêm. O diferencial, no entanto, está nas novidades para o público gamer. Agora, é possível utilizar a Tela Ultra-Wide, que viabiliza a exibição dos jogos nos formatos 16:9, 21:9 e 32:9 para melhor visualização das partidas. Outra novidade é o painel de 120 Hz. Preços começam em R$ 4.999.

The Frame

Esta categoria de televisores da Samsung tem o objetivo de transformar o eletrônico em uma obra de arte, compondo com o ambiente em que ele está inserido. No evento The First Look Brasil foram apresentados novos modelos para a linha The Frame.

Este ano, ela fica mais fina – apenas 3 centímetros de espessura – fato que valoriza ainda mais seu estilo de quadro. O suporte de parede slim e a conexão única, por sua vez, viabilizam uma instalação rente à parede e praticamente sem fios ao redor da tela. Também será possível adquirir molduras customizáveis. As cores oferecidas são branco, bege amadeirado, marrom, branco estilizado e terracota. Está disponível em tamanhos que vão de 43 a 65 polegadas. Preços começam em R$ 5.999.

Crystal UHD

Os últimos modelos apresentados na The First Look Brasil foram AU8000 e AU7700. Na nova linha, eles ganharam o acréscimo do painel Dynamic Crystal Color, que promete um novo nível de imagens em ultra resolução e fidelidade às cores como na vida real. Tem apenas 2,5 cm de espessura, bordas infinitas e visual livre de cabos. Está disponível entre 43 e 75 polegadas. Valores a partir de R$ 3.299.