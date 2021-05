Sony anuncia parceria entre PlayStation e Discord

Bianca Bellucci

04/05/2021



A Sony anunciou nesta segunda-feira (3) que está formando uma nova parceria entre PlayStation e Discord, software de chats em grupo. A ideia principal é unir as experiências em consoles e mobile a partir do início do próximo ano. O anúncio feito por Jim Ryan, presidente e CEO da empresa japonesa, não deu mais detalhes sobre esta integração.

O executivo também informou que, para apoiar a parceria entre PlayStation e Discord, a Sony fez um investimento minoritário na plataforma de comunicação. O aporte faz parte da rodada Série H de financiamentos. Valores não foram revelados.

É importante destacar que o anúncio da parceria entre PlayStation e Discord chega pouco depois de relatos que o serviço interrompeu negociações com compradores em potencial. Entre eles, estava a Microsoft, concorrente direta da Sony, com o console Xbox. De acordo com o site Bloomberg, a empresa ofereceu US$ 10 bilhões.